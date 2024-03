Piaggio, 'nel 2023 l'utile più alto di sempre a 91 milioni'

Piaggio chiude un anno da record, con ebitda, margini e utile netto più alti di sempre. I ricavi sono scesi del 4,4% a 1.994,6 milioni ma l'ebitda è cresciuto del 9% a 325 milioni con un margine ebitda al 16,3% (dal 14,3% nel 2022), il·risultato operativo (Ebit) si è attestato a 180,7 milioni (+ 13,8%) e l'utile netto di 91,1 milioni di euro (+ 7,3%). Il cda proporrà quindi all'assemblea un sald0 di 8 centesimi di euro per azione che porta il dividendo totale dell'esercizio, acconto incluso, a 20,5 centesimi per azione. A pesare sul fatturato è stata la frenata dell'area Asia Pacific (-23,8% a cambi costanti) che solo in parte è stato compensato dall'India (+14,9%), con l'area EMEA e Americas che hanno invece consuntivato un fatturato stabile rispetto all'anno precedente. Il 2024 si preannuncia segnato dalle guerre: "Nonostante la formulazione di previsioni rimanga ancora complessa a causa del permanere delle criticità collegate alle tensioni geopolitiche ed al quadro macroeconomico globale, Piaggio conferma di continuare a perseguire obiettivi di marginalità e produttività nella gestione dei costi di produzione, logistica e procurement e nella gestione di tutti i mercati internazionali - sottolinea una nota. Le attuali difficoltà nei trasporti internazionali legate al conflitto israelo-palestinese ed il correlato incremento dei costi e dei tempi dei trasporti saranno gestiti attraverso un'attenta gestione dei magazzini e della pianificazione degli acquisti e la ricerca di maggiore efficienza".

"Lo scenario macroeconomico globale diventa ogni trimestre più difficile da interpretare e alquanto instabile, condizione che perdurerà per l'esercizio in corso - commenta il ceo Michele Colaninno - Detto questo, l'anno 2023 è stato caratterizzato dal consolidamento in Europa e negli Stati Uniti, da un rallentamento del continente asiatico e da una buona ripresa del continente indiano. Gli investimenti in nuovi prodotti e la continua ricerca di nuove tecnologie sia nella meccanica che nella robotica e nel software intelligente consentono di preparare il prossimo futuro con ottimismo, tenendo sotto controllo la generazione di cassa. In relazione alle tematiche ESG e alla mobilità green, il gruppo sta rispettando i tempi e gli investimenti nei siti produttivi in Italia attuando azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea"- Il cda, presieduto da Matteo Colaninno, ha inoltre deliberato di convocare l'assemblea per il 17 aprile (occorrendo in seconda per il 18 aprile) e di proporre l'adozione del sistema monistico caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio stesso, che svolge funzioni di controllo.



