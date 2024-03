India, il mercato delle auto usate quadruplicherà entro 2034

Grazie ad un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del 15%, l'India vivrà tra il 2024 e il 2034 un vero boom delle vendite di auto usate, arrivando a quadruplicherà in un contesto di crescente urbanizzazione.

Lo rivela uno studio presentato da Vikram Chopra, già analista di McKinsey & Co e oggi ceo del network Car24 da lui fondato nel 2016. Parallelamente ad una radicale trasformazione del suo panorama automobilistico, il mercato dell'usato in India - ha affermato Chopra - "è pronto per una crescita senza precedenti". L'analisi prevede che il valore del settore passerà dai 25 miliardi di dollari fatti segnare nel 2023 a ben 100 miliardi di dollari entro il 2034. Andando a ritroso di otto anni, cioè quando la piattaforma fondata da Chropa ha iniziato ad operare, il valore complessivo del mercato non superava i 10-15 miliardi di dollari. Secondo Car24 sono diversi i fattori che stanno contribuendo alla robusta crescita del mercato indiano delle auto usate. Sono in primo luogo l'urbanizzazione e l'espansione della classe media che stanno favorendo la domanda di soluzioni di mobilità accessibili, ma fino a pochi anni fa inimmaginabili per la maggioranza degli indiani.

"Il mercato ha fatto segnare una vera accelerazione negli ultimi 3-4 anni, con l'ingresso in scena di una gamma diversificata di automobili - ha affermato Chopra - ma il numero di abitanti che posseggono automobili in India rimane basso rispetto ai Paesi sviluppati, il che indica un potenziale di crescita significativo".

Altra significativa tendenza è l'accorciamento del ciclo di proprietà soprattutto tra i millennial, che ora scelgono di sostituire le proprie auto entro 5-6 anni dall'acquisto mentre in precedenza il modello di proprietà si collocava su un periodo di 10-12 anni.

Esaminando il mercato globale del nuovo si rileva anche un aumento della domanda in India di suv ricchi di funzionalità.

Questa è passata dal 30% dell'anno fiscale 2019 al 59% nella prima metà dell'anno fiscale 2024 con un conseguente impatto anche sul mercato delle auto usate.

Chopra ha anche sottolineato che negli anni tra il 2018 e il 2023 che le transazioni per automobili usate di valore superiore al corrispettivo di 10mila dollari sono cresciute del 14%, una tendenza questa che è evidentemente legata all'aumento dei livelli di reddito e all'espansione della classe media.

La prevista espansione del mercato del nuovo e dell'usato - afferma Car24 - influenzerà probabilmente le strategie delle Case automobilistiche che operano in India, incoraggiandole ad aggiornare e innovare in tempi più brevi i loro modelli per soddisfare la dinamica delle richieste dei consumatori. Il mercato in India - conclude l'analisi - è pronto per un viaggio di trasformazione, promettendo opportunità sia per i consumatori che per le imprese.

