Hyundai: la gamma N abbandona i motori termici

Hyundai punta forte sull’elettrico, anche per quanto riguarda la gamma N, quella dedicata ai modelli sportivi, al punto che le vetture con alimentazione termica pensate per le prestazioni e la dinamica di marcia coinvolgente verranno abbandonate, come riporta carscoops.com. Infatti, in una dichiarazione al sito in questione, la casa coreana avrebbe ammesso che da febbraio sarebbe terminata la produzione di modelli N a combustione interna per il mercato europeo, secondo la filosofia del brand impegnato ad avere in gamma veicoli a zero emissioni entro il 2035.

Lo stesso costruttore avrebbe aggiunto che gli sviluppi tecnologici renderanno i veicoli elettrici ancora più attraenti in futuro. La Ioniq 5 N è la vettura pioniera in questa direzione costruttiva, quella che ha aperto la strada all’utilizzo dell’elettrico per le auto ad alte prestazioni del marchio. Il suo arrivo però, ha coinciso con la fine della i30 N, e della i20 N, modelli che hanno convinto per le loro caratteristiche tecniche e dinamiche, collocando il nome Hyundai in una nuova posizione rispetto ai brand più conosciuti per la realizzazione di sportive di segmento B e C.

La i30 N è stata la prima N ad arrivare sul mercato e il suo motore 2 litri da 280 CV, accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti o automatico a doppia frizione, e ad un differenziale autobloccante anteriore, l’ha resa una degna rivale di vetture quali la Volkswagen Golf GTI, la Renault Megane R.S. e la Honda Civic Type R. Mentre la i20 N, con il propulsore 1.6 sovralimentato da circa 200 CV, è stata un'avversaria impegnativa per auto quali la Volkswagen Polo GTI, e la Ford Fiesta ST.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA