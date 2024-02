Da Stellantis Pro One un terzo del fatturato del gruppo nel 2023

Stellantis Pro One, dedicata ai veicoli commerciali, ha rappresentato un terzo dei 189,5 miliardi di euro di ricavi netti registrati da Stellantis nel corso dell'anno. Questa performance - sottolinea una nota - evidenzia la forza di Stellantis Pro One nei mercati globali e la indirizza verso la leadership globale nel settore dei veicoli commerciali entro il 2027, contribuendo così a raggiungere gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. Stellantis Pro One è in prima posizione nel settore dei veicoli commerciali leggeri in Sud America e ha raggiunto la seconda posizione in Medio Oriente e Africa crescendo di 7 punti percentuali. In Nord America ha raggiunto la seconda posizione nel segmento dei furgoni, con una quota di mercato del 20% e la terza posizione in assoluto nella regione. "La nostra performance nel 2023 ribadisce come Stellantis Pro One costituisca un elemento chiave del business di Stellantis in tutto il mondo" spiega Xavier Peugeot, senior vice president di Stellantis, Commercial Vehicles Business. "Grazie al rinnovamento dell'intera gamma di furgoni e alla più ampia offerta di propulsioni elettrificate, Stellantis Pro One - aggiunge - intende rappresentare l'alternativa di mercato maggiormente orientata alle esigenze dei clienti. Saranno proprio i nostri clienti a consentirci di raggiungere la leadership di mercato entro il 2027".



