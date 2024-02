Collaborazione Bosch Microsoft può migliorare la sicurezza

Bosch e Microsoft stanno esplorando opportunità di collaborazione per sfruttare il potenziale dell'IA generativa. L'annuncio è stato dato in apertura dell'evento Bosch Connected World 2024 (Bcw) che si svolge a Berlino riunendo un grande numero degli stackholder dell'automotive e del mondo digitale.

"Bosch sta lavorando per portare una nuova dimensione delle applicazioni di IA nei veicoli - ha dichiarato Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - L'obiettivo è di permettere che l'intelligenza artificiale generativa consenta ai veicoli di valutare le situazioni e reagire di conseguenza, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale".

Per raggiungere questo obiettivo, la conoscenza completa dei veicoli e l'esperienza di Bosch nell'IA specifica per il settore automotive saranno preziose per Microsoft, così come l'accesso ai dati dei sensori del veicolo per alimentare l'IA generativa.

"Nel nostro costante impegno per rendere le strade più sicure - ha dichiarato Uli Homann, Microsoft cvp e distinguished architect - siamo è ansiosi di esplorare le opportunità di collaborazione con Bosch per aprire la strada all'IA generativa".

La fase di 'istruzione' degli attuali sistemi di guida autonoma, evidenzia spazi di ulteriore espansione dell'IA. I dispositivi sono in grado di rilevare persone, animali, oggetti e veicoli, ma nel prossimo futuro - spiega Bosch - l'IA generativa potrebbe aiutare a determinare se una situazione possa potenzialmente portare a un incidente.

L'intelligenza artificiale generativa utilizza grandi quantità di dati per istruire i sistemi di guida autonoma, consentendo loro di trarre conclusioni migliori e agire di conseguenza. Ad esempio per capire se un oggetto inquadrato dalla telecamera sulla strada davanti a noi è un sacchetto di plastica o una parte danneggiata di un altro veicolo.

Informazioni di questo tipo possono essere utilizzate per comunicare direttamente con il guidatore, per esempio visualizzando un avviso, oppure per avviare manovre di guida appropriate, come una frenata e l'accensione delle luci di emergenza.

Bosch e Microsoft hanno già collaborato allo sviluppo di una piattaforma software universale per il collegamento senza soluzione di continuità tra le auto e il Cloud.



