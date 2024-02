Colloqui Cina-Ue per la cooperazione su auto e materie prime

Cina e Unione europea hanno tenuto colloqui sul progresso e sulla cooperazione in una serie di settori, tra cui quello automobilistico e delle materie prime: in una nota, il ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology ha riferito che Pechino "attribuisce grande importanza alla cooperazione bilaterale nel campo dell'industria".

Per questo motivo, la Cina "è disposta a collaborare con l'Ue per approfondire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e per raggiungere uno sviluppo comune", ha notato Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e IT. L'incontro è stato copresieduto da Xin e Kerstin Jorna, direttore generale della Commissione Ue per il Mercato interno, l'Industria, l'Imprenditorialità e le Piccole e medie imprese.

Pechino, in particolare, punta a scongiurare possibili nuovi attriti con Bruxelles, dopo quelli sui veicoli elettrici e sui sussidi distorsivi della concorrenza nel mirino dell'Ue, a causa del già corposo capitolo di tensioni aperto su commercio e hi-tech con gli Stati Uniti.



