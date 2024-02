Il compenso del ceo di Stellantis per 2023 cala a 13,5 milioni

L'amministratore Delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha percepito nel 2023 una retribuzione di circa 13,5 milioni di euro, circa 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di euro). I compensi 2023 sono composti da una retribuzione base di 2 milioni di euro, che è invariata da tre anni, a cui va aggiunta una retribuzione variabile del 90% rispetto ai KPI di performance a lui assegnati, che ammonta a 11,5 milioni, circa 1,4 milioni di euro in meno rispetto alla somma percepita nel 2022. Oltre alla retribuzione di base e variabile, Tavares ha inoltre ricevuto nel 2023 un incentivo per la trasformazione di Stellantis in un fornitore di mobilità tecnologica sostenibile, pari a 10 milioni di euro, approvato nel 2021 dal Board di Stellantis nell'ambito di un piano per il raggiungimento di tappe significative e strategiche legate all'innovazione del Gruppo nell'arco di cinque anni. Parallelamente sono stati attribuiti all'Amministratore Delegato incentivi a lungo termine pari a 13 milioni di euro che saranno assegnati a Tavares solo se saranno raggiunti nei prossimi anni specifici obiettivi di performance. Sotto la guida del CEO di Stellantis Carlos Tavares, Stellantis ha ottenuto una delle migliori performance del settore automobilistico, con un margine del 12,8% nel 2023, che ha portato a una ridistribuzione di 1,9 miliardi di euro tra retribuzione variabile, bonus e partecipazione agli utili a tutti i dipendenti, per un totale di 6 miliardi di euro dalla creazione dell'azienda 3 anni fa.



