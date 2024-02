Stellantis Pro One dà il via a consegna di veicoli a idrogeno

Stellantis Pro One, la Business Unit dedicata ai veicoli commerciali, riafferma la sua leadership nelle soluzioni a idrogeno, con la consegna di una flotta di Peugeot e-Expert a idrogeno a Hysetco, leader europeo nella mobilità a idrogeno. Con un aumento dei volumi del 20,6% Stellantis Pro One mantiene saldamente la leadership nel mercato dei veicoli commerciali. L'anno è cominciato in modo eccellente - spiega Stellantis - con una quota di mercato di oltre il 33% sul mercato europeo (Ue29) elettrificato nel mese di gennaio e oltre il 31% sul mercato All Energy (che comprende tutti i tipi di alimentazioni).

"Con un'altra consegna di veicoli a idrogeno e gli ottimi risultati ottenuti all'inizio del 2024, Stellantis Pro One dimostra ancora una volta di essere in grado di offrire una vasta gamma di modelli, per supportare i clienti professionisti nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Siamo il primo costruttore al mondo a commercializzare una gamma di veicoli elettrici a idrogeno che copre due segmenti e offre ai clienti una soluzione complementare ai veicoli elettrici", commenta Xavier Peugeot, direttore della Business Unit Stellantis Pro One.



