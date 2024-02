Tavares, 'abbiamo bisogno di tutte le fabbriche italiane'

"Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pomigliano e per Mirafiori. Arriveranno nuovi modelli, ma non posso dire ancora quali. La Panda sarà sostituita". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro stampa sui conti 2023. "Siamo soddisfatti degli incentivi. Un'ottima decisione, ringraziamo il governo. I consumatori ne trarranno beneficio. Per raggiungere l'obiettivo di produrre un milione di veicoli dobbiamo lavorare con il governo italiano ed è quello che stiamo facendo", ha spiegato. "Pomigliano - ha spiegato Tavares - è al massimo della capacità produttiva, il livello di attività è molto solido. Abbiamo bisogno di più Panda, l'attuale modello cesserà nel 2026 e sarà sostituito. L'Alfa Romeo Tonale è un successo, sarà esportata anche negli Stati Uniti come la Hornet e quindi lo stabilimento continuerà a produrre a pieno regime". Per quanto riguarda Mirafiori Tavares ha detto che "la 500 elettrica è vittima della mancanza di incentivi in Italia e in Germania. La cassa integrazione a Mirafiori - ha osservato - è dovuta alla domanda insufficiente. La 500 è un prodotto premium e per fare volumi servono incentivi, appena saranno approvati in Italia e in Germania le cose andranno molto meglio. Per questo siamo grati al governo, il delta degli ordini con e senza incentivi è di circa 20.000 vetture".

Tavares, 'nessuna fusione, ipotesi Renault speculazione'

"Voglio essere molto chiaro. Non ci sono trattative in corso con nessuno per una grossa operazione di fusione, sicuramente non con Renault. L'operazione con il gruppo francese è pura e semplice speculazione". Lo ha affermato l'amministratore delegato, Carlos Tavares che ha incontrato i giornalisti italiani dopo l'approvazione dei conti 2023.

Tavares, 'possibile 1 milione di veicoli anche prima del 2030'

"Nel 2023 la produzione Stellantis di auto in Italia è aumentata del +9,6% a 752.000 veicoli, quella dei componenti del +10,5%. Abbiamo la capacità per raggiungere 1 milioni di veicoli al 2030 e forse anche prima se la produzione continuerà a crescere del 10% l'anno". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis in un incontro con la stampa italiana sui conti 2023. "Nel 2023 abbiamo fatto un primo passo significativo. Voglio congratularmi con tutti i dipendenti italiani per l'impegno e il contributo ai risultati record del gruppo" ha aggiunto Tavares che ha sottolineato "che il 63% della produzione italiana viene esportata. Stellantis dà un grande contributo alla bilancia commerciale del Paese".

Tavares, 'useremo contro la Cina le competenze di Torino'

"Contro la Cina useremo tutte le competizioni che abbiamo, comprese quelle di Torino. Abbiamo bisogno dei migliori cervelli per sviluppare la tecnologia necessaria per combattere la concorrenza". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro con i giornalisti italiani sui conti 2023 Tavares ha ricordato che a Torino è stato creato il laboratorio per le batterie del futuro ed è operativo l'hub per l'economia di circolare.

Tavares, non sono italiano o francese, opero nel bene Stellantis

"Non sono italiano o francese o inglese. Io sono portoghese e quando prendo decisioni le prendo nel migliore interesse di Stellantis come società globale .Abbiamo utilizzato le piattaforme dell'ex Psa perché c'era urgenza di procedere con l'elettrificazione e non c'erano soluzioni competitive dal punto di vista dei costi sviluppate prima della fusione. Fca nel passato non ha fatto gli investimenti necessari nell'elettrico" Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in un incontro con i giornalisti italiani sui conti 2023. "Non è corretto criticare l'utilizzo di queste piattaforme perché sono francesi. Siamo ansiosi di utilizzare le piattaforme italiane, a partire da quelle di Torino, quando saranno disponibili", ha spiegato.

