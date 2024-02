Arval Italia ha chiuso il 2023 in crescita

Il 2023 è stato un anno positivo per Arval Italia, società parte del gruppo bancario BNP Paribas, specializzata nel noleggio auto ed in soluzioni di mobilità, come dimostra la crescita del 6,9% della flotta noleggiata lo scorso anno, per un numero di veicoli totali di 264.740.

Nello specifico, sono stati immatricolati da Arval Italia oltre 80.000 veicoli, un risultato che ha beneficiato delle nuove collaborazioni con realtà del mondo bancario; con aziende assicurative; e con le case costruttrici, come Polestar, MG Motor e BYD, con cui sono stati sottoscritti accordi di white label.

Tra i veicoli della flotta Arval Italia, il 2023 ha portato ad un incremento degli elettrificati; tra questi sono cresciuti del 30% quelli 100% elettrici, con gli ibridi (plug-in e full hybrid) aumentati del 29%. Queste due tipologie di veicoli, insieme, rappresentano oltre il 20% della flotta attuale. L'anno passato, non solo ha ampliato il portafoglio di modelli elettrici disponibili, ma anche quello dei servizi legati alla gestione dei veicoli elettrificati, come le energy card per la ricarica e, in collaborazione con alcuni tra i principali fornitori di energia, le infrastrutture per la ricarica in azienda o a domicilio.

Nel 2024 è previsto un ulteriore sviluppo degli Arval Store: oltre ai 6 attualmente operativi a Torino, Milano, Firenze, Perugia, Padova e Catania, ci saranno 4 aperture che andranno a rafforzare la presenza di Arval sul territorio. In questo modo, ai clienti, privati in primis, ma anche ai professionisti ed alle PMI, verranno offerti i vantaggi del noleggio abbinati ad un'esperienza premium. Durante il 2024, poi, proseguirà l'iniziativa di wellbeing U_Ahead, dedicata al benessere degli oltre 1.200 dipendenti attraverso un piano di prevenzione sanitaria gratuita ad adesione volontaria.

