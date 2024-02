Renault: De Meo, "dimensione azienda non basta" più

"Nell'auto, la dimensione (di uncostruttore, ndr.) è una condizione che resta necessaria, ma non sono sicuro che oggi sia sufficiente" per avere successo: lo afferma il numero uno di Renault, Luca De Meo, intervistato dal quotidiano Le Figaro. In determinate circostanze, prosegue il supermanager italiano alla guida dello storico gruppo francese, conviene rimanere ''molto agili" e ''orientati verso l'innovazione'' . "Questo - prosegue il supermanageritaliano - funziona quando la domanda è stabile o in debole crescita e quando le tecnologie sono mature. Fondersi e puntare su piattaforme comuni per realizzare economie di scala è in quel caso pertinente. E', per esempio, ciò che è stato fatto tra Chrysler e Fiat. Ma quando la domanda è volatile e le tecnologie sono evolutive, conviene essere molto agili e orientati verso l'innovazione. E' ciò che abbiamo fatto con Ampere. Nei motori termici, abbiamo puntato sull'effetto della taglia con Geely.

Forse ci saranno delle fusioni con alcuni settori di attività".

Nell'intervista al Figaro, De Meo si dice anche convinto che "si debbano stringere degli accordi con attori cinesi, come abbiamo fatto con Geely e Envision per le batterie, e domandarsi cosa la Cina può portare all'Europa nella decarbonizzazione del trasporto".



