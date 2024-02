Per Renault risultati record nel 2023, utile di 2,3 miliardi

Renault nel 2023 ha registrano 52,4miliardi di ricavi in crescita del 13,1%(+17,9% a tassi di cambio costanti) sul 2022 e un margine operativo record a 4.1 miliardi pari al 7,9% dei ricavi, 1,5 miliardi in più rispetto all'anno precedente con un margine operativo record nelle auto,:3,1 miliardi pari al 6.3% dei ricavi, 1,6 miliardi in più del 2022. La casa automobilistica ha registrato un utile netto di 2,3 miliardi (3 miliardi in più dal rosso del 2022) e può così distribuire un dividendo in crescita a 1,85 euro per azione (era 0,25 euro l'anno precedente). "Oggi il gruppo Renault registra risultati record. Questi risultati sono il frutto di un enorme lavoro di squadra e riflettono il successo della nostra strategia Renaulution. I nostri fondamentali non sono mai stati così forti e non ci fermeremo qui. Nel 2024 beneficeremo di un numero di lanci di veicoli senza precedenti, che mostreranno il rinnovamento del gruppo Renault, continuando a ottimizzare la nostra struttura dei costi. Allo stesso tempo, stiamo portando avanti a una velocità incredibile la trasformazione profonda del Gruppo, con importanti passi avanti compiuti per i nostri grandi progetti e un'accelerazione della nostra strategia EV e software. La nostra organizzazione offre flessibilità e aumenta le prestazioni. Questo è un punto di forza in un ambiente difficile! Vorrei ringraziare i team per questi risultati. Tutti insieme, stiamo dando vita a un nuovo gruppo Renault molto più efficiente e performante, che sta creando valore per tutti gli stakeholder", ha dichiarato Luca de Meo, ceo del gruppo francese.



