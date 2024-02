L'utile 2023 di Cnh a 2,3 miliardi, bene il quarto trimestre

Nel quarto trimestre del 2023 il gruppo Cnh Industrial, quotato a Wall street, ha registrato un utile netto di 617 milioni di dollari, pari a 0,46 dollari per azione, superiore alla stima media degli analisti, e in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono in calo del 2% e le vendite nette delle attività industriali negative del 5%. In tutto l'anno scorso l'utile netto è a 2,38 miliardi rispetto ai 2,03 miliardi del 2022, mentre i ricavi sono a quota 24,6 miliardi (+5%). Il Cda di Cnh Industrial ha anche approvato un ulteriore programma di acquisto di azioni proprie da 500 milioni di dollari, che verrà avviato dopo il completamento dell'attuale programma di buy-back.

"Due anni fa abbiamo stabilito ambiziosi obiettivi di marginalità per i nostri settori agricoltura ed edilizia, che abbiamo raggiunto prima del previsto: questi risultati, insieme ai ricavi e all'utile netto record dell'intero anno, riflettono gli instancabili sforzi del team Cnh per semplificare l'azienda, espandere i margini durante tutto il ciclo, integrare la tecnologia a livello mondiale". Lo afferma Scott W. Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial commentando i risultati del 2023. "Con i mercati di sbocco più impegnativi nel quarto trimestre, i robusti contributi derivanti dalla nostra attenzione alla riduzione dei costi e all'esecuzione commerciale disciplinata hanno guidato l'espansione dei margini e rimarremo aggressivi su questi fronti", aggiunge Wine.



