Toyota posiziona Century come suo brand globale sopra Lexus

Century, il brand luxury del Gruppo Toyota, diventerà una vera e propria marca indipendente che, a livello globale, punterà a fare concorrenza con i tradizionali protagonisti del segmento come Bentley, Maybach e Rolls Royce, a cui si aggiunge nel solo ambito dei suv anche Range Rover.

La distribuzione dell'attuale gamma Century - oggi composta da due modelli, una limousine e un suv a passo lungo - non sarà limitata solo al Giappone, ma verrà ampliata anche in altri mercati 'interessanti' per il settoreluxury, come Cina, Middle East e Stati Uniti.

Un possibile allargamento dell'offerta Century era stato anticipato al recente Tokyo Auto Salon dove il suv Century è stato esposto, come one-off, in una versione Grmn d'intonazione più 'giovane' e sportiva, con elementi di carrozzeria in fibra di carbonio.

E' anche probabile che alla limousine e al suv a passo lungo di Century si aggiunga anche una inedita variante convertibile del fuoristrada di lusso. Un teaser era stato mostrato da Simon Humphries, capo del brand, durante una presentazione al Salone dell'auto di Guangzhou del novembre del 2023.

Il luxury suv di Century si basa sulla piattaforma GA-K di Toyota, la stessa dei modelli Toyota Grand Highlander e Lexus TX 550h che sono venduti nel mercato nordamericano.

Come in questi modelli è dotato di un propulsore ibrido a benzina che si basa su un V6 turbo benzina da 3,5 litri e un sistema Phev e una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh. Nel TX 550h la potenza complessiva è di 404 Cv e lo scatto 0-100 km viene realizzato in 5,9 sec.

Il marchio Century è presente nella produzione Toyota dal 1967 anno in cui venne presentata una prima berlina di fascia alta Century - nel tempo oggetto di diverse evoluzioni - che era destinata a clienti di nicchia e capi di Stato. L'anno scorso, Toyota ha aggiunto il suv Century a questa sua gamma di punta.





