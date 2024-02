Aniasa: gli incentivi al noleggio aiutano la transizione

Come ha evidenziato Alberto Viano, presidente Aniasa, l'associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità, nella lettera inviata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l'allargamento degli incentivi al noleggio ed alle aziende andrebbe a favorire il processo di transizione ecologica con l'ammodernamento del parco auto circolante in Italia.

Lo stesso Presidente Viano, nei giorni scorsi è intervenuto al Tavolo Automotive, esprimendo il suo apprezzamento per la revisione della norma sugli incentivi in vigore nel 2023, che destinava al noleggio solamente una parte delle agevolazioni su veicoli ecologici. Un settore che necessita di maggior supporto, visto che dal noleggio provengono il 53% delle immatricolazioni delle vetture ibride plug-in sul mercato ed il 30% delle elettriche. Inoltre, il noleggio favorisce l'arrivo sul mercato dell'usato di vetture di ultima generazione che diventano economicamente accessibili.

"Siamo lieti che l'Esecutivo abbia compreso il ruolo che il nostro settore può avere per rendere più sicura e sostenibile la mobilità del nostro Paese - ha sottolineato il presidente Aniasa, Alberto Viano - bene anche quanto annunciato per incentivare il mercato dei veicoli commerciali a trazione elettrica. Ma per evitare che l'effetto annuncio blocchi il mercato delle immatricolazioni delle flotte aziendali, e non solo, è ora necessario fare presto ed accelerare l'iter che porterà all'effettiva disponibilità dei benefici".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA