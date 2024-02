Fly to bus, G.M. lancia l'officina verticale per la manutenzione

E' una sorta di officina verticale, studiata per la manutenzione sui tetti dei bus, pensando allo stesso tempo alla sicurezza dei lavoratori, 'Fly To bus' è l'ultima innovazione di G.M. srl, l'impresa fondata nel 1963 a Villafranca Piemonte, nel Torinese, da Giuseppe Gallo e Carla Maero. "Una struttura polifunzionale unica nel genere in Europa per gli interventi in quota. - spiega Maurizio Gallo, ceo di G.M. e autore del progetto. Con la grande diffusione dei bus elettrici e a metano all'interno delle flotte urbane di comuni e città, si è reso necessario aggiornare le relative operations finalizzate al loro corretto mantenimento in opera. Si tratta infatti - prosegue Maurizio Gallo - di modelli con batterie di accumulo e bombole di alimentazione a gas allocate in cima ai veicoli".

'Fly To Bus', "grazie alla presenza di una struttura su più livelli, consente di effettuare in altezza operazioni di ispezione, riparazione e sostituzione delle parti ammalorate proprio come se si fosse con i piedi a terra. Ed è pure utile per interventi su aria condizionata e prove di verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua", conclude il ceo di G.M.





