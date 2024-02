Dumarey Group svilupperà il nuovo motore turbodiesel di Horse

Horse e Dumarey Group (ex Punch Torino) svilupperanno insieme il motore diesel Horse a quattro cilindri da 2 litri, predisponendolo per applicazioni a trazione anteriore Euro7 e a trazione posteriore EuroVI. Nell'ambito dell'accordo Horse concede i diritti di licenza a Dumarey Group per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita degli attuali e futuri motori diesel Horse a 4 cilindri per i clienti del Dumarey Group.

La partnership tra Horse e Dumarey Group apre la strada per una potenziale collaborazione futura tra le parti. Dumarey Group - che include l'ex centro d'ingegneria General Motors Global Propulsion Systems - potrà integrare i motori definiti nell'accordo strategico in piattaforme di veicoli per altri Oem.

Questo accordo - spiega una nota - rappresenta la conclusione di un ampio progetto di collaborazione tra Renault e Dumarey Group e consolida i progressi raggiunti nell'ambito del Memorandum d'intesa siglato all'inizio del 2023.

"Di fronte alla transizione energetica e all'allungamento dei cicli di vita dei prodotti, dobbiamo essere pionieri di soluzioni innovative che uniscano perfettamente l'efficienza della tecnologia dei motori a combustione interna con la sostenibilità della decarbonizzazione. La collaborazione tra le aziende è fondamentale per raggiungere questo obiettivo, consentendo la condivisione delle conoscenze, la riduzione dei costi e l'accelerazione dell'innovazione" commenta Pierpaolo Antonioli, chief technology officer di Dumarey Group. "Non esiste una soluzione valida per tutti per un futuro sostenibile e noi ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e altamente efficienti che soddisfino le richieste dei nostri clienti" spiega Patrice Haettel, ceo di Horse.



