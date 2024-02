Infineon e Honda, via a collaborazione strategica per i chip

Con un doppio comunicato emesso a Monaco di Baviera e a Tokyo, Infineon Technologies e Honda Motor Co hanno annunciato di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per "costruire una collaborazione strategica" nell'ambito dei semiconduttori.

Le due società hanno inoltre concordato di proseguire le discussioni sulla stabilità dell'offerta, nonché di incoraggiare il trasferimento delle conoscenze reciproche e di collaborare su progetti volti ad accelerare il time to market delle tecnologie.

"La comprensione del sistema di Infineon, il nostro ampio portafoglio di prodotti e la qualità eccezionale - ha affermato Peter Schiefer, presidente della divisione automotive di Infineon - ci hanno reso un partner apprezzato per l'industria automobilistica giapponese".

"Siamo onorati di essere il partner dei semiconduttori per una collaborazione strategica con Honda. Intensificare ulteriormente una partnership di lunga data è sempre una conferma del valore aggiunto creato e allo stesso tempo un'espressione della fiducia nel contribuire ai successi futuri." Infineon conta circa 58.600 dipendenti in tutto il mondo e ha generato un fatturato di circa 16,3 miliardi di euro nell'anno fiscale 2023.



