Cresce richiesta di mobilità a noleggio degli italiani

Si è parlato del futuro della mobilità dei privati nell'evento promosso a Milano da 'Guido Lascelta', il primo comparatore online di offerte di veicoli a noleggio a lungo termine, in occasione del suo primo anno di attività. Al centro della discussione, con tema 'Il presente e il futuro della mobilità dei privati, sospeso tra proprietà dell’auto, noleggio e mobilità condivisa', l’incertezza dello scenario economico, l'aumento dei costi dei modelli lanciati sul mercato dalle case automobilistiche, i dubbi sulla scelta dell’alimentazione, così come le diffuse restrizioni alla mobilità imposte nelle grandi città che stanno spingendo sempre più italiani a rinviare il momento dell’acquisto. Tra i temi trattati, anche la crescente scelta di forme di mobilità alternative come il noleggio o lo sharing.

Secondo fonti Aniasa, infatti, in Italia sono oggi oltre 160 mila gli automobilisti, con o senza partita Iva, che hanno già scelto di fare a meno della proprietà dell’auto, preferendo noleggiarla. L’evento promosso a Milano è stato occasione anche per fare un bilancio del primo anno di attività di 'Guido Lascelta' e per delineare la strategia per il prossimo futuro. Nei primi 12 mesi sono stati oltre 100 mila i visitatori unici che hanno effettuato ricerche sul sito, l’80% dei quali privati con solo codice fiscale, il restante 20% aziende e titolari di partita Iva. Il portale si presenta oggi come una piattaforma online di confronto tra offerte di noleggio a lungo termine.

Il comparatore, una volta indicata la vettura ricercata, seleziona e confronta le diverse soluzioni di noleggio proposte dai partner, visualizzando quelle che meglio si adattano alle esigenze del caso. "Chiudiamo il primo anno di attività - ha commentato Angelo Simone, ideatore e Ceo di Mobility Ecolution, la start up che ha lanciato sul mercato il portale - con un bilancio decisamente positivo. I feedback ottenuti dal mercato ci confermano che oggi, nonostante gran parte degli italiani restino ancora legati alla proprietà dell’auto, il noleggio, con i suoi vantaggi operativi ed economici, si sta gradualmente facendo strada anche nell’ampio e variegato pubblico dei privati".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA