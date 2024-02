Renault, 'no comment su indiscrezioni su Stellantis'

''Renault non commenta le voci e le indiscrezioni. Onestamente, non abbiamo alcuna informazione su questo argomento'': lo dice la direzione per la comunicazione di Renault replicando a una domanda dell'ANSA su un possibile consolidamento futuro con Stellantis.

"Non commento le indiscrezioni".

Così ha replicato il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini replicando a una domanda su un possibile consolidamento futuro tra Stellantis e Renault.

Stellantis, dopo essere partita in lieve calo, è peggiorata e ora è maglia nera a Piazza Affari con un ribasso dell'1,67% in un listino nel complesso orientato in positivo (Ftse Mib +0,73%). Le ipotesi di stampa su un consolidamento nel settore automobilistico con le possibili nozze tra le due case automobilistiche spinge invece Renault che alla Borsa di Parigi è in rialzo dell'1,34% dopo un balzo che l'ha portata a guadagnare il 4,7%.

Secondo Equita uno scenario in cui il governo francese supporta una fusione fra Stellatis e Renault non può essere escluso del tutto malgrado una tale operazione dovrebbe scontrarsi con i vincoli antitrust e coi problemi sociali legati alla duplicazione degli impianti francesi.



