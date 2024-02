In Italia è stato un gennaio in crescita per Stellantis

E' stato un inizio di anno con il segno positivo, quello di Stellantis che in Italia, nel corso dello scorso mese di gennaio, ha immatricolato oltre 49 mila autovetture, facendo segnare un +13,3% e ha registrato una quota complessiva del 34,7%, con una crescita di 0,8% punti percentuali rispetto a gennaio 2023.

In questo contesto, sono poi sei in totale i modelli di Stellantis che sono entrati di merito nella classifica dei migliori dieci, con Fiat Panda stabile in testa, seguita, al terzo posto, da Citroën C3 che recupera una posizione rispetto alla classifica di dicembre, e, al quarto, da Jeep Avenger.

Lancia Ypsilon si è invece piazzata al quinto posto, seguita, al sesto, da Peugeot 2008 che sale di due posizioni, e, al nono, da Peugeot 208.

Quota 33,9% è invece quella raggiunta da Stellantis sul fronte dei veicoli elettrici. "Il 2024 per Stellantis in Italia - ha commentato Santo Ficili, managing director di Stellantis in Italia - si apre con un inizio promettente, che ha visto una notevole crescita nel settore delle vendite di veicoli elettrici. La commercializzazione di 12 modelli Bev nel corso del 2024 riflette l'importanza strategica che attribuiamo al mercato italiano all'interno della nostra visione globale".

Nel dettaglio dei marchi, Alfa Romeo ha chiuso il mese di gennaio mantenendo una quota di mercato stabile di 1,4%, in linea con l'anno precedente. Un punto di particolare rilievo è la notevole contribuzione del canale privato, che ha registrato la percentuale più alta degli ultimi 8 mesi, con una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+22%).

Alfa Romeo Tonale si è posizionata al quarto posto in termini di volumi, registrando un aumento del 41% rispetto a gennaio dello scorso anno. Anche Stelvio e Giulia hanno registrato prestazioni notevoli sul canale privato, con incrementi rispettivamente del +15 punti percentuali e +26 punti percentuali rispetto a gennaio 2023.

In Italia, Citroën registra una quota di mercato del 5,1% tra i privati, la più elevata degli ultimi 32 mesi. La quota di mercato complessiva si attesta al 4,7%, evidenziando una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto a gennaio 2023. La Citroën C3 conferma il suo successo commerciale e la sua popolarità, posizionandosi come la terza vettura più venduta in Italia.

Sempre a gennaio, DS Automobiles ha mantenuto invariata la sua quota di mercato delle vetture allo 0,4%, mentre Fiat ha iniziato il 2024 come marchio leader nelle vendite delle vetture nel mese di gennaio, registrando quasi 16 mila immatricolazioni e una quota di mercato dell'11,2%. Panda Hybrid è il modello Fiat che ha ottenuto il maggior successo di vendite in Italia, con oltre 11 mila immatricolazioni.

Lancia, nello stesso periodo, ha invece immatricolato oltre 3.900 vetture, con una crescita del 9% in termini di volumi rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Suv elettrico Jeep Avenger si è invece confermato un prodotto di successo per la casa, ottenendo il titolo di modello elettrico più venduto in Italia. Avenger si colloca anche al vertice del segmento B-Suv, considerando tutte le motorizzazioni.

Per finire, l'inizio 2024 è stato positivo anche per Peugeot con un notevole aumento delle vendite in vari segmenti di mercato. In particolare, in Italia, ha registrato una forte crescita delle vendite, raggiungendo una quota del 5,8% sia nel settore delle vetture che dei veicoli commerciali. Nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali completamente elettrici, la quota di mercato è stata ancora più significativa, attestandosi al 6,1%, con un incremento di 0,7 punti percentuali rispetto a gennaio 2023.



