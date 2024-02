Volkswagen annuncia investimenti per 1,7 miliardi in Brasile

La compagnia automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato investimenti per 9 miliardi di real (1,7 miliardi di euro) in Brasile entro il 2028. Il programma - presentato dall'amministratore delegato della azienda in Brasile Ciro Possobom nel corso di una conferenza stampa - sarà esposto in dettaglio oggi al presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una visita presso lo stabilimento di San Bernardo do Campo, nello stato di San Paolo.

Il nuovo piano industriale comprende principalmente la produzione di auto ibride con l'obiettivo dichiarato dell'azienda di ridurre le emissioni sia delle sue auto che delle sue fabbriche per arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Volkswagen ha rivelato che lancerà 16 modelli entro il 2028. La produzione di veicoli elettrici nel Paese dovrebbe essere ritardata fino alla fine del decennio, poiché dipende da una catena di approvvigionamento non ancora preparata per la domanda. L'attuale ciclo di investimenti - iniziato nel 2022 e programmato per terminare nel 2026 - è stato di 7 miliardi di real (1,3 miliardi di euro). In questo modo l'importo investito in totale dalla compagnia in Brasile sarà di 16 miliardi di real (3 miliardi di euro) nei prossimi 5 anni. "Volkswagen riafferma la sua fiducia nel Brasile e più che raddoppia i suoi investimenti portandoli a 16 miliardi di real", ha dichiarato Possobom, confermando che inizialmente il nuovo contributo prevede già lo sviluppo e la produzione di progetti innovativi focalizzati sulla decarbonizzazione per i quattro stabilimenti nel Paese". Con gli stanziamenti previsti, Volkswagen diventa la casa automobilistica con il maggiore investimento in Brasile nel periodo post-pandemia, dopo aver registrato una crescita del volume delle vendite nel Paese del 29,5% nel 2023, risultato con cui ha consolidato una quota di mercato del 15,8%.



