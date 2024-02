Stellantis, 'gennaio da record per Peugeot in Italia'

Il 2024 è partito benissimo per Peugeot che ha visto aumentare le vendite in modo sostanziale in più segmenti di mercato.

La quota di mercato totale registrata da Peugeot nel mese appena concluso nel mercato vetture è stata del 5,8% (+1,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso) e quella nei veicoli commerciali è stata del 5,7% (+1,2%). In totale, la crescita corrisponde al 60% in più su gennaio 2023, grazie alle oltre 9.000 unità immatricolate lo scorso mese.

Nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali 100% elettrici la quota di mercato è stata ancora più alta, segnando un 6,1% in crescita dello 0,7% rispetto a gennaio 2023. A trainare questo risultato è stata la Peugeot E-208 che ha conquistato il il 53% dei clienti di questo segmento e ha guidato il segmento B berlina elettrico con il 53% di quota.





