Numeri record per Ford Pro che consolida dati 2023

I veicoli commerciali di Ford Pro hanno consolidato i dati 2023 nel mercato italiano con numeri da record e alcuni dei migliori risultati di sempre. In Italia, in particolare, il marchio di veicoli commerciali dell'Ovale Blu ha raggiunto la più elevata quota di mercato di sempre, pari al 16,2%, accompagnata dal record storico di volumi, con 27.811 unità immatricolate.

I risultati accompagnano anche la prima posizione nei canali clienti privati e società grazie a una quota di mercato del 21,2% e 19.296 unità immatricolate. "Oggi celebriamo i risultati di un anno davvero straordinario - ha commentato Marco Buraglio, direttore veicoli commerciali Ford Pro Italia - costruito non solo su una gamma di prodotti completamente rinnovata, ma anche sui servizi, digitali e connessi, che Ford Pro ha lanciato per ridurre i tempi di fermo dei veicoli e ottimizzare l'operatività dei propri clienti".

Ford Pro ha poi centrato l'obiettivo di posizionare Transit Custom, Ranger ed E-Transit, sui gradini più alti del podio dei rispettivi segmenti. Il furgone da 1 tonnellata Transit Custom si è confermato, per l'ottavo anno consecutivo, leader del segmento, con una quota del 25,7%.

E-Transit ha dominato il segmento dei veicoli commerciali elettrici da 2 tonnellate nel mercato totale, con una share del 44,3%. Inoltre, è anche il veicolo commerciale elettrico più venduto in assoluto in Italia, con oltre 650 immatricolazioni.

Il pickup Ford Ranger , dal canto suo, ha confermato la leadership nel segmento, con una share nel mercato totale del 47,3%. "Il Transit Custom - ha aggiunto Buraglio - è un veicolo strategico per settori in grande trasformazione come quelli delle consegne e della logistica urbana. Otto anni di leadership ci confermano quanto i clienti ne apprezzino le straordinarie qualità" "I successi di Ranger ed E-Transit - ha concluso Buraglio - dimostrano come il nostro pickup sia perfetto per affrontare ogni tipo di sfida anche sui terreni più impegnativi e confermano il ruolo strategico del nostro furgone elettrico nell'accompagnare le aziende nell'era della transizione ecologica". .



