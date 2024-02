Dacia Sandero è estera più venduta in Italia a gennaio

Nel mese di gennaio 2024 Dacia Sandero si è confermata auto estera più venduta in Italia. Anche nel primo mese del nuovo anno, Dacia si conferma il brand estero più scelto dia clienti italiani e questa leadership è supportata dal valore più alto di sempre di veicoli consegnati in un mese in Italia, ovvero 10.618 unità che corrispondono ad una quota di mercato totale del 6,6%.

Sul fronte del mercato delle sole autovetture, Dacia consegna un record di 10.319 unità che corrispondono ad una quota del 7,27% e ad un +19% rispetto al 2023. Questa crescita è dell'80% più alta di quella fatta registrare dal mercato (+10,6%).

Nel mercato autovetture vendute a clienti privati, dove Dacia ha una leadership consolidata, la casa del Gruppo Renault ha chiuso con 9.805 unità consegnate, che corrispondono ad una quota dell'11,23%. Confermata anche la leadership nel mercato del Gpl dove quasi 1 auto su 2 consegnate in Italia è stata una Dacia (49,1% del totale). Il 73% delle Dacia consegnate a gennaio aveva questa alimentazione.

Per ciò che riguarda i singoli modelli, anche nel 2024 Sandero è l'auto estera più venduta nel nostro Paese, mentre Duster conquista la seconda posizione del segmento B Suv (clienti privati) e Jogger è il leader assoluto del segmento C (non Suv).



