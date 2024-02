BYD: contratto preliminare per un nuovo impianto in Ungheria

E' iniziato l'iter con cui BYD realizzerà un modernissimo impianto di produzione di veicoli a nuova energia in Ungheria, precisamente a Szeged, dove saranno realizzate le auto elettriche destinate al mercato europeo. Nel corso di una cerimonia ufficiale datata 30 gennaio 2024, a cui hanno partecipato Péter Szijjártó, ministro degli affari esteri e del commercio ungherese, László Botka, sindaco di Szeged, Wang Chuanfu, presidente e chairman di BYD, ed He Zhiqi, senior vice president di BYD e coo di BYD Auto, c'è stata la firma del contratto preliminare di approvvigionamento e vendita.

Il futuro stabilimento, che avrà il primato di essere il primo impianto di produzione di autovetture aperto in Europa da un'azienda automobilistica cinese, sarà costruito in più fasi, e la fabbrica sarà operativa entro tre anni. Di conseguenza, creerà migliaia di posti di lavoro contribuendo allo sviluppo dell'economia locale e del relativo indotto. BYD, inoltre, è già una presente in Ungheria con un impianto di produzione di eBus situato a Komarom dal 2016.

Il nuovo sito produttivo, quindi, fa parte della strategia che ha portato il costruttore cinese, a partire dal salone di Parigi 2022, ad aprire 250 punti vendita in 19 Paesi europei ed a lanciare sei nuovi modelli nel Vecchio Continente, ai quali, nel 2024, ne verranno aggiunti altri due.



