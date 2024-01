La Cina supera il Giappone, nel 2023 è primo esportatore di auto

La Cina supera il Giappone e conquista per la prima volta nel 2023 il titolo di più grande Paese esportatore di veicoli al mondo. Secondo i dati diffusi oggi dalla Japan Automobile Manufacturers Association (Jama), l'associazione nipponica dei produttori, il Sol Levante ha esportato un totale di 4,42 milioni di veicoli lo scorso anno, meno dei 4,91 milioni rivendicati appena pochi giorni fa dall'omologa organizzazione mandarina, la China Association of Automobile Manufacturers (Caam). Il sorpasso è avvenuto in scia alla decisiva spinta in Cina del comparto delle auto elettriche, in forte espansione.



