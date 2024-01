La Commissione europea ha approvato la creazione di una joint venture tra Pirelli Tyre e il fondo di investimento pubblico ('pif') dell'Arabia Saudita.

L'operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di pneumatici in Arabia Saudita, ricorda l'esecutivo comunitario. Per la Commissione l'acquisizione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza, dato che l'impresa comune non ha attività attuali o previste nello Spazio economico europeo.



