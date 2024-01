2023 record per Opel, +16% maggiore crescita ultimi 20 anni

Erano 20 anni che Opel non faceva segnare un tasso di crescita così alto: nel 2023 le vendite globali sono infatti aumentate del 16%, raggiungendo un totale di circa 670mila immatricolazioni, in assoluto anche il numero più alto degli ultimi 4 anni.

"Possiamo guardare al 2023 come a un anno molto forte - ha detto Florian Huettl, ceo di Opel - siamo cresciuti notevolmente. In particolare abbiamo ottenuto risultati significativi nei modelli elettrici, nel segmento C e nei veicoli commerciali leggeri".

"E siamo stati anche in grado di espandere in modo significativo la nostra attività internazionale. Questa è una chiara prova che la nostra strategia sta funzionando".

Opel ha chiuso il 2023 con una quota di circa il 5,3% sul mercato interno tedesco mentre nel Regno Unito - dove la marca opera con il brand Vauxhall - è stata raggiunta una quota di mercato del 6%. Elevato anche il successo in Turchia, dove la quota di mercato è egualmente del 6%.

Circa 90mila vendite (+22% rispetto all'anno precedente) di modelli elettrici Opel dimostrano in modo impressionante il successo dell'offensiva di elettrificazione del brand tedesco di Stellantis.

Ed è davvero elevato anche l'aumento - pari al 62% - delle immatricolazioni fuori dall'Europa, a conferma del successo della strategia di internazionalizzazione. In totale si tratta di 101mila veicoli che corrispondono al 15% delle vendite totali del marchio.

Più 26%: è il risultato ottenuto da Opel (più Vauxhall) nelle vendite di veicoli commerciali leggeri. Nel mondo sono state consegnate 125mila unità e in particolare il marchio tedesco si è assicurato nel mercato europeo (Eu 29) una posizione di leadership tra i furgoni elettrici con circa 17mila unità di Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric. .

Opel ha continuato a crescere anche nel segmento C, altamente competitivo: Astra ha raddoppiato le sue vendite europee (Ue 29) e in Germania si è classificata quinta nel suo segmento. Nel complesso, Opel ha registrato una crescita significativa a livello mondiale vendendo circa il 57% in più di Astra e Grandland rispetto al 2022.

Corsa si è dimostrata ancora una volta il modello bestseller. Nei due maggiori mercati dell'azienda, Germania e Regno Unito, è stata la scelta più popolare nel segmento B. In Grecia, la Opel Corsa è stata addirittura l'auto più venduta in assoluto nel Paese.

Oltre a essere in testa in Germania e nel Regno Unito, la Corsa Electric ha conquistato il secondo posto nelle statistiche di immatricolazione nel suo segmento in Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Austria. Infine Mokka Electric è stato il B-Suv più popolare nel Regno Unito e si è classificato secondo in Germania, Spagna, Polonia e Belgio.



