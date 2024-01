2023 da record per le vendite di Bmw Motorrad

L'anno del centenario, per BMW Motorrad è stato anche quello del record sul fronte delle vendite con 209.257 moto e scooter consegnati ai clienti, il 3,1% in più rispetto all'anno precedente e il più alto volume di vendite nella storia dell'azienda.

Le regioni dell'Europa, dell'Asia e dell'America Latina, in particolare, hanno dato un contributo significativo al volume di vendite record con cifre da primato. Anche la Germania e il Nord America hanno contribuito al risultato con forti vendite. "Con un risultato record nell'anno del nostro anniversario - ha commentato Markus Flasch, Head of Bmw Motorrad - rimaniamo il numero uno al mondo nel segmento delle moto e degli scooter premium, dimostrando ancora una volta il successo dell'orientamento strategico del marchio. La nostra leadership di mercato in numerosi segmenti è forte grazie all'innovazione, alla nostra gamma di prodotti altamente attraenti e al nostro marchio".

Con 116.012 moto e scooter venduti (+ 4,7%), l'Europa nel suo complesso è rimasta di gran lunga la regione di vendita più forte per Bmw Motorrad. La Germania resta il mercato individuale più forte con 24.176 unità (+ 0,2%), seguita da Francia (21.668 unità / + 2,1%), Italia (16.179 unità / + 3,3%) e Spagna (12.716 unità / + 1,7%). Anche l'Europa dell'Est ha contribuito, con vendite pari a 6.000 unità, un aumento record del 105,4% e più del doppio rispetto all'anno precedente.

In Italia, secondo dati Unrae, Bmw Motorrad con 16.163 motociclette immatricolate (+1,6%) ha raggiunto, nell'anno del centenario, il record assoluto di vendita in Italia e ha confermato la leadership sia nel segmento over 500cc con una quota del 14,2% sia in quello Premium (moto e scooter) con una quota del 36,2%.

La Bmw R 1250 Gs, in un anno di transizione per l'introduzione del nuovo modello, si è confermata ancora una volta come la motocicletta più venduta in Italia e la R 1300 Gs è stata accolta con oltre 2.600 ordini ricevuti già nel 2023. I cinque modelli di moto Bmw più venduti in Italia sono stati, nell'ordine, R 1250 Gs (3.312 unità), R 1250 Gs Adventure (2.352 unità), F 750 Gs (888 unità), F 900 Xr (856 unità) e S 1000 Xr (712 unità). Lo scooter elettrico Ce 04 ha totalizzato 569 unità vendute.

