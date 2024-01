Internazionalizzazione, Piemonte punta a automotive e aerospazio

Sul fronte dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, "il Piemonte continua sulla strada tracciata, in particolare attraverso il marketing intelligence e la realizzazione di grandi eventi come le Business Convention dedicate all'automotive nel 2024, e all'aerospazio nel 2025". Così l'assessore Fabrizio Ricca illustrando il bilancio di previsione 2024/26 della Regione per quanto riguarda la promozione internazionale. Viene confermato quasi 1milione e 600mila euro nel 2024 per gli interventi di promozione del Piemonte nei settori dei beni industriali e per l'attrazione di investimenti dall'estero.

Ricca ha spiegato che ammonta invece a circa 16milioni di euro lo stanziamento per il triennio 2024-2026 per i progetti legati all'immigrazione. Si tratta esclusivamente di fondi europei e statali che finanziano piani regionali e progetti ad ampio respiro di portata triennale o quinquennale, quali la formazione linguistica per i cittadini stranieri, l'accessibilità ai servizi sanitari, l'inclusione lavorativa e la lotta allo sfruttamento lavorativo e sessuale.



