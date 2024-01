Brasile: Lula riceve in prestito auto elettrica cinese Byd

Il presidente del Brasile, LuizInacio Lula da Silva, ha ricevuto 'in prestito' per un anno l'auto elettrica Tang della compagnia cinese Byd. La consegna è avvenuta nel corso di un incontro tra il capo dello stato e il presidente di Byd Brasil, Tyler Li. "Ho ricevuto i rappresentanti di Byd Brasil, un'azienda di auto elettriche che aprirà in Brasile la sua prima fabbrica fuori dall'Asia. Mi hanno presentato una relazione dettagliata sul piano di investimenti in Brasile, incentrato sulla costruzione della fabbrica di automobili a Camaçari, nello stato di Bahia. Si stima che verranno creati più di 10.000 posti di lavoro e verranno investiti 3 miliardi di real (560 milioni di euro) rilanciando l'economia locale e contribuendo a una maggiore produzione di veicoli sostenibili utilizzando energia pulita", ha scritto il presidente sul suo profilo su X. La compagnia ha avviato lo scorso ottobre i lavori di costruzione degli impianti di produzione a Camaçari. Il polo produttivo della Byd sorgerà nello stabilimento produttivo dismesso nel 2021 dalla compagnia automobilistica statunitense Ford. La casa automobilistica produrrà telai per autobus, camion elettrici, veicoli passeggeri elettrici e ibridi, oltre al litio necessario per la fabbricazione delle batterie e fosfato di ferro. L'azienda mira ad avviare la produzione già entro la fine di quest'anno, riuscendo a produrre 30 mila veicoli all'anno nel 2024 e 150 mila unità dal 2025. L'azienda ha inoltre annunciato la produzione a Bahia di 7 modelli tra auto elettriche al 100 per cento, ibridi "plug-in" che potranno utilizzare etanolo. In cambio dell'installazione degli stabilimenti, inoltre, il governo di Bahia concederà incentivi fiscali alla Byd fino al 31 dicembre 2032.



