Ok Ue ad alleanza Mercedes-Bmw per stazioni di ricarica in Cina

Via libera della Commissione europea all'alleanza tra le due rivali storiche dell'auto tedesche, Mercedes-Benz e Bmw, sulle colonnine di ricarica per le auto elettriche in Cina. L'antitrust Ue ha concluso che "l'operazione notificata non solleva problemi di concorrenza, dato l'impatto limitato sullo Spazio economico europeo".

Il 30 novembre scorso le due case tedesche avevano annunciato l'intenzione di costruire una joint venture per la rete di ricarica ad alta potenza nel mercato cinese. Il programma prevede la costruzione di almeno mille stazioni di ricarica ad alta potenza con circa 7mila colonnine entro il 2026, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili sul mercato.

Le prime stazioni dovrebbero aprire nel 2024 nelle principali regioni cinesi.



