Skoda avvia produzione nuova Kodiaq nell'impianto di Kvasiny

Skoda ha avviato la produzione della nuova Kodiaq nell'impianto di Kvasiny, in Repubblica Ceca. Per poter assemblare in loco la nuova generazione della sua Suv, il Costruttore ha investito 49 milioni di euro che sono stati destinati a modernizzare e aggiornare le linee. Il recente spostamento della realizzazione dell'ammiraglia Superb proprio da Kvasiny a Bratislava, ha inoltre permesso alla Casa del Gruppo Volkswagen di liberare capacità produttiva a favore proprio della sua Suv ammiraglia, offerta anche con alimentazione plug-in, oltre che della sport utility più compatta Karoq.

La prima potrà essere realizzata al ritmo massimo di 410 unità al giorno. Andreas Dick, membro del board di Skoda Auto per la produzione e la logistica, spiega: "È stato con la Kodiaq che abbiamo iniziato la nostra campagna Suv nel 2016. Il fatto che questo modello di successo entri oggi nella sua seconda generazione è un evento molto speciale per l'intero team. Innumerevoli ore sono state dedicate ai preparativi per il lancio della produzione. Investendo 49 milioni di euro nell'ammodernamento degli impianti di produzione, abbiamo dato un contributo sostanziale alla produttività futura nel nostro stabilimento di Kvasiny. Ora possiamo scrivere il prossimo capitolo della storia di successo del nostro Suv di punta".

