Mercedes vuole vendere le sue 80 concessionarie in Germania

Mercedes-Benz vuole vendere tutte le proprie circa 80 concessionarie in Germania e, a tal fine, la casa automobilistica di Stoccarda intende avviare colloqui con potenziali nuovi operatori.

Lo scrive il sito del quotidiano tedesco Bild citando un portavoce di Mercedes il quale ha sottolineato che il gruppo non si trova in difficoltà finanziarie.

"Questa possibile riorganizzazione viene effettuata da una posizione di forza, poiché le filiali del Gruppo sono redditizie", ha detto il portavoce precisando che gli autosaloni da vendere impiegano 8.000 persone. Non ci saranno licenziamenti ma non si esclude che gli acquirenti chiederanno tagli retributivi.

Non è la prima volta che il gruppo automobilistico di Stoccarda vende delle concessionarie: "l'azienda ha già compiuto questo passo in numerosi altri Paesi europei", ricorda Bild.

L'esperienza acquisita "rafforza" la decisione di Mercedes-Benz, che afferma: "Tutti gli autosaloni sono ancora in funzione, i clienti ricevono un servizio eccellente e la forza lavoro ha concordato contrattualmente la sicurezza del posto di lavoro anche dopo il trasferimento delle attività".



