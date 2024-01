Renault inverte la rotta, vendite in aumento dopo 4 anni di calo

Dopo quattro anni di calo, le vendite di Renault hanno registrato un aumento del 9% nel 2023, con 2,235 milioni di veicoli venduti nel mondo. Lo ha annunciato il gruppo automobilistico segnalando in un comunicato di essere salito "al terzo posto tra i produttori di automobili in Europa".

Il solo marchio Renault ha visto le vendite aumentare del 9,4% con oltre 1,5 milioni di veicoli, dopo un 2022 segnato da un calo del 14,6%. La casa automobilistica che già produce l'Espace E-Tech e la Mégane E-Tech, punta a lanciare sei nuovi veicoli nel 2024 in Europa, tra cui l'atteso Scenic 100% elettrico e la Renault 5 E-Tech. "L'idea è di continuare a questo stesso livello di prestazioni" e di continuare l'elettrificazione del marchio grazie a questi nuovi veicoli, segnalano i vertici di Renault che prevedono di convertire l'intera gamma al 100% elettrica entro 6 anni.

Renault si conferma il marchio francese più venduto al mondo, con un aumento delle vendite in Europa del 19,3%. Per quel che riguarda, invece, la Dacia la crescita è stata del 14,7% con 658.321 vetture vendute nel 2023, mentre, infine, il marchio Alpine che ha avuto una crescita del 22,1% con 4.328 veicoli venduti.

Per quel che riguarda il mercato europeo, Renault ha guadagnato quote di mercato, con i volumi in crescita del 18,6% in un mercato in crescita del 13,9%. Il Gruppo Renault sale così al 3° posto tra i costruttori automobilistici in Europa, mentre in Francia la Clio è stata la vettura più venduta con oltre 100mila modelli venduti l'anno scorso.

Procede insomma senza rallentamenti il piano Renaulution che Luca de Meo, ceo del Gruppo francese, aveva lanciato nel 2021 e che prevedeva un mutamento radicale nelle strategie industriali, di prodotto e commerciali della Losanga e dei marchi Alpine e Dacia. Dopo aver lavorato sui risultati finanziari nel 2022, migliorando cioè la qualità delle vendite e del mix ma a scapito dei numeri complessivi, il Gruppo Renault ha registrato nel 2023 anche un forte aumento delle vendite cresciute del 9% a livello mondiale.

Nel totale complessivo di 2.235.345 di immatricolazioni il brand Renault (1.548.748 unità) è cresciuto del 9,4%, nel mondo e in Europa ha fatto segnare una performance (+19,3%) superiore a quella del mercato.

Molto buono il 2023 anche per la marca Dacia che ha venduto globalmente 658.321 vetture con una crescita del 14,7%. Così come - seppur con numeri da nicchia - Alpine ha immatricolato 4.328 auto con un balzo in avanti del 22,1% rispetto al 2022. A questa positiva situazione si aggiunge il fatto che a fine dicembre 2023 il portafoglio ordini del Gruppo in Europa copriva già 2,5 mesi di vendite.

In questo contesto il Gruppo Renault prosegue la sua offensiva nel segmento dei veicoli elettrificati utilizzando scelte tecnologiche che hanno portato - e stanno portando - i loro frutti. In Europa, la marca Renault ha conquistato il terzo posto nel mercato dei modelli elettrificati.Questo grazie a Mégane E-Tech Electric (al 2,2% tra le elettriche pure) e al successo delle ibride Austral, Clio e Captur che sono nella Top 10 continentale dei modelli con questo tipo di motorizzazione.

Da segnare in questo ambito il risultato che sta ottenendo Dacia Jogger Hybrid 140, che - commercializzata dal gennaio 2023 - ha già superato il 25% degli ordini dei clienti Jogger.

Inoltre Dacia Spring Electric lo scorso anno è salita sul podio dei veicoli elettrici più venduti a privati in Europa.

I risultati ottenuti nell'esercizio appena concluso sono stati ottenuti anche attraverso l'attuazione dell'International Game Plan 2027 di Renault che - sulla base di otto nuovi modelli previsti tra 2023 e 2027 - supporterà la futura crescita della Marca nei mercati extraeuropei.

Lo scorso anno in particolare questo sviluppo al di fuori dell'Europa è stato trainato soprattutto dalle attività in Brasile, Turchia e Marocco.

Analizzando geograficamente i risultati comunicati dal Gruppo guidato da Luca de Meo, si nota che subito alle spalle del mercato interno (in Francia con 55.373 unità che rappresentano una quota del 25,6%) nella classifica per Paesi 2023 l'Italia si è posizionata al secondo posto, con 187.249 immatricolazioni e una quota rispetto al mercato di riferimento del 10,6%. Seguono Turchia (176.983), Germania (156.729) e Spagna (134.398).

Per il 2024 e per gli anni a seguire Renault potrà contare su una roadmap già ben definita e con particolare attenzione al settore dei modelli elettrificati.

L'offerta elettrica della marca Renault sarà completata quest'anno con Scenic E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric e due nuovi modelli ibridi in Europa, tra cui Rafale E-Tech. In arrivo anche il nuovo Renault Master - nelle varianti con motori termici e 100% elettrica - e due nuovi veicoli per i mercati extra-europei Kardian e una novità di Renault Korea Motors.

A sua volta il Gruppo potrà contare su tre novità Dacia, il nuovo Duster ordinabile da marzo 2024, la nuova Spring (estate 2024) e dall'inedito C-suv Bigster che sarà presentato entro la fine dell'anno. Infine - come annunciato dal piano Renaulution - quest'anno Alpine presenterà la city car sportiva A290, primo modello elettrico della sua gamma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA