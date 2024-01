La regione Overseas amplia la struttura commerciale Maserati

Maserati inizia il 2024 con l'annuncio della creazione della nuova regione Overseas, della quale Hamdy Elshantoury è il responsabile dal 1° gennaio. Lo stesso mantiene la carica ad interim di responsabile per la regione MEA, mentre Wong Yi Mui Wallace è stata nominata responsabile dei mercati SEAP e India, e Marco Spadaro ha assunto il ruolo di responsabile per i mercati Est Europa e America Latina. Nello specifico, il responsabile della nuova regione ed i referenti per le attività funzionali avranno la loro base operativa in Italia, presso il quartier generale Maserati di Modena, ed i responsabili dei mercati rimarranno dei riferimenti locali, per mantenere stretti contatti con i rispettivi paesi.

Attualmente quindi, la casa di Modena opera su cinque regioni, che rispondono ai nomi di Nord America, ovvero Stati Uniti e Canada, Europa, Cina, Giappone e Corea, e la nuova Overseas, che ridisegna i confini dell'organizzazione commerciale del tridente a livello globale. La nuova regione Overseas nasce dall'impegno di Maserati nei confronti dei propri mercati di riferimento, con l'intento di implementare il focus, la crescita e l'ampliamento delle relazioni con gli attori interessati, e con l'obiettivo di cogliere ogni opportunità per soddisfare le diverse esigenze delle varie realtà commerciali.

Così, alcuni mercati sono stati ridistribuiti per convergere in una regione completamente nuova, con un team di marketing dedicato ad assistere i partner e la rete dei concessionari nelle loro attività ed iniziative quotidiane.



