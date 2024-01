2023 con segno più per le consegne di Škoda Auto

E' stato un 2023 all'insegna dell'aumento delle consegne di veicoli, per Škoda che ha raggiunto un totale di 866.800 unità. Per la casa boema, la cifra ha rappresentato una crescita del 18,5% rispetto all'anno precedente.

La Germania continua ad essere il più grande mercato unico del marchio, con 157.800 veicoli consegnati (+17,6%). Inoltre, Škoda Auto ha registrato un risultato positivo nel mercato interno, con 87.800 consegne (+23,4%). La crescita più forte in volumi assoluti è stata registrata in Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca.

In termini percentuali si segnala la performance di Škoda in Italia (+35,19% vs 2022), mentre la gamma Enyaq 100% elettrica, che è tra i veicoli elettrici più venduti in molti mercati europei, ha stabilito un nuovo record dal suo lancio, con 81.700 veicoli venduti (+52,1%). Inoltre, con l'ingresso nei mercati vietnamita e kazako nel secondo semestre del 2023, Škoda Auto sta portando avanti sistematicamente la propria strategia di internazionalizzazione.

"Il duro lavoro e la dedizione delle persone che progettano, costruiscono e vendono le nostre auto - Klaus Zellmer, Ceo di Škoda Auto - hanno prodotto un risultato impressionante nelle nostre consegne del 2023, nonostante tutte le sfide economiche e di mercato dell'ultimo anno. La crescente domanda sulle nostre linee di modelli conferma la nostra strategia di offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra propulsori a combustione, puramente elettrici e ibridi durante la transizione verso una mobilità sempre più elettrica".

Le consegne della famiglia 100% elettrica Škoda Enyaq sono aumentate di oltre il 50% nel 2023, anno in cui Enyaq è stato il veicolo elettrico più venduto nel mercato interno ceco e slovacco ed è stato tra i primi cinque in diversi paesi europei, tra cui Svizzera, Germania, Finlandia, Norvegia e Paesi Bassi.





