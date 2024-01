Porsche, vendite globali in aumento nel 2023

Crescono i volumi di vendita Porsche nel 2023, rispetto all'anno precedente, precisamente del 3%, grazie alle 320.221 vetture consegnate negli ultimi 12 mesi.

Nello specifico, nel Vecchio Continente, esclusa la Germania, il brand ha consegnato 70.229 auto, per una crescita del 12% in confronto al 2022; mentre sul mercato tedesco l'aumento delle vendite è stato del 10%. Segno positivo anche per le vendite nel Nord America, grazie a 86.059 consegne, che decretano una crescita +9%, e pongono l'area geografica in questione, come principale mercato del marchio nel 2023. Scende la percentuale di vendita in Cina, precisamente del 15%, a cui corrisponde un volume di 79.283 vetture; in aumento del 16% le vendite nei mercati emergenti e d'oltremare con 52.220 consegne effettuate.

Tra i modelli Porsche, è stata la 911 a far registrare l'incremento di vendita maggiore, con un +24% rispetto al 2022, e 50.146 consegne ai clienti di tutto il mondo. Performance positiva anche per la Taycan che, con 40.629 unità consegnate, ha incrementato le vendite del 17%. In aumento nel 2023 anche le vendite dei modelli 718 Boxster e 718 Cayman, che hanno chiuso l'anno con 20.518 consegne, per una crescita percentuale del 13%.

A livello di numeri assoluti svetta la Cayenne, venduta in 87.553 esemplari nel 2023, in calo dell'8% per via del cambio di modello, e del conseguente lancio scaglionato nei diversi mercati internazionali. Mentre la Porsche Macan ha ottenuto numeri simili a quelli del 2022, con 87.355 consegne; e la Panamera della generazione precedente, nell'ultimo anno del suo ciclo di vita, è stata consegnata in 34.020 esemplari.

"Stiamo gettando le basi per il futuro e stiamo aggiornando quattro serie di modelli su sei - ha dichiarato Detlev von Platen, membro del consiglio di amministrazione e responsabile per le vendite e il marketing di Porsche AG - avremo un numero di lanci prodotto con introduzione scaglionata sui vari mercati mai visto prima nell'arco di un solo anno". Parole che lasciano presagire un 2024 complesso per il brand.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA