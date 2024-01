Marca Volkswagen, + 6,7% nel 2023 con 4,87 milioni di auto

Il consuntivo delle immatricolazioni globali del 2023 indicano che Il marchio Volkswagen ha aumentato significativamente le sue consegne con circa 4,87 milioni di unità, con un crescita del 6,7%. A determinare questo risultato il successo dei suv della Casa di Wolfsburg, un trend che è proseguito anche nel 2023.

La quota di suv sul totale delle consegne è cresciuta ancora toccando il 54,2% con un aumento del 14,9% rispetto al 2022.

Negli Stati Uniti, oltre l'81% delle vendite Volkswagen ha riguardato i suv. In Europa, T-Roc rimane il suv più venduto di Volkswagen, stabilendo nuovi record di consegne in Germania, Regno Unito, Spagna e Turchia, Rispetto a quello generale 2023 è risultato ancora superiore l'aumento delle vendite di modelli elettrici con marchio Volkswagen. Le consegne nel mondo sono state circa 394.000, valore che corrisponde a un aumento del 21,1% rispetto all'anno precedente. I maggiori mercati per le auto completamente elettriche del marchio Volkswagen, in termini assoluti, sono stati: Cina, Germania, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Svezia, Francia, Norvegia e Belgio.

In Germania, ad esempio, sono stati consegnate circa 30.000 unità del modello ID.4 (+62,9%). Questa elettrica è stata ben accolta anche negli Stati Uniti. Le 38.000 immatricolazioni corrispondono a un aumento dell'84,2% rispetto al 2022. La compatta elettrica ID.3 è stata particolarmente apprezzata in Cina con più di 75.000 unità consegnate, che hanno fatto segnare un aumento di oltre il 200% rispetto all'anno precedente. In Italia, nel 2023 il marchio Volkswagen si è confermato il primo importatore per il dodicesimo anno consecutivo, risultando addirittura nel mese di dicembre il brand il più venduto in assoluto. Il marchio Volkswagen con quasi 123.000 immatricolazioni ha raggiunto in Italia una quota di mercato del 7,84% in aumento del 17,1% rispetto al 2022. In testa alla classifica dei modelli Volkswagen più apprezzati dagli italiani c'è stato nel 2023 - per la quinta volta consecutiva - il suv T-Roc, che ha totalizzato quasi 33.000 immatricolazioni. Seguono T-Cross (quasi 22.000 unità) e Polo (quasi 19.000 unità).

"I dati sulle consegne - ha commentato Imelda Labbé, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen con responsabilità per le vendite, il marketing e l'after Sales - dimostrano che siamo sulla strada giusta come marchio e che le nostre auto sono ben accolte dai nostri clienti. Prevediamo che il contesto di mercato rimarrà difficile nel 2024. Ma con il nostro portafoglio di prodotti rivisto e interessante, siamo nella posizione giusta".

Per il 2024 Volkswagen prevede una dinamica positiva delle vendite della grazie alle nuove versioni di alcuni dei suoi modelli più venduti e più importanti. Le nuove generazioni di Passat e Tiguan e di T-Cross arriveranno sul mercato nel primo trimestre del 2024. ID.4 e ID.5 - che hanno appena ricevuto un importante aggiornamento - saranno affiancate tra le novità del 2024 dalla inedita ID.7 Tourer, cioè station wagon del modello di punta completamente elettrico ID.7. Volkswagen prevede di produrre un suv completamente elettrico nel segmento C ad alto volume a partire dal 2026. Mezzo secolo dopo la prima generazione, quella del 1974, Volkswagen presenterà una evoluzione della Golf di ottava generazione.

Previsti notevoli miglioramenti estetici nuovi sistemi di assistenza alla guida, nonché infotainment e software di nuova generazione. L'inizio delle prevendite della rinnovata Golf è previsto per la prossima primavera.



