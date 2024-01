Citroën Ami ha ben figurato nel mercato italiano nel 2023

E' stato un 2023 di successo quello di Citroën Ami in Italia, grazie a 6.313 immatricolazioni, che le hanno consentito di raggiungere una quota pari al 40% nel mercato dei quadricicli, un valore che diventa ancora più elevato se si considerano quelli elettrici, tra i quali ha conquistato una quota di circa il 61%. Completamente elettrica, la Citroën Ami può essere guidata a partire da 14 anni, con il certificato di idoneità patente AM, il suo l'abitacolo è progettato per offrire spazio a 2 persone, mentre la sua batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh assicura 75 km di autonomia, e si ricarica totalmente nel tempo di 3 ore con una comune presa da 220V. Questo veicolo a batteria nel 2024 beneficerà di tempi di consegna ridotti ad 8 settimane, che potrebbero consentirgli di ottenere un'ulteriore crescita dei volumi di vendita nel bel paese. Inoltre, grazie alla collaborazione con MediaWorld, la Citroën Ami si può acquistare, già dal mese di luglio 2023, anche attraverso il sito MediaWorld.it, o presso gli store di Milano, Genova e Ravenna, ai quali, nel corso del 2024, se ne aggiungeranno altri 10 in altrettante città diverse.

