Gruppo Volkswagen: crescita vendite 2023, +34,7% elettriche

Nel 2023 le consegne Il Gruppo Volkswagen ha consegnato nel 2023 a livello globale 9,24 milioni di veicoli (erano stati 8,26 nel 2022) con una crescita del 12%.

Il maggiore contributo a questo aumento è venuto dell'Europa (+19,7%) e dal Nord America (+17,9%) a compensare le immatricolazioni in Cina, il principale mercato del Gruppo, che sono cresciute dell'1,6%.

Il Gruppo Volkswagen, si legge nella nota dell'azienda, ha visto incrementare la propria quota di mercato in Europa e in Nord e Sud America, con un leggero aumento anche a livello globale. Quasi tutte le marche hanno fatto segnare trend positivi, in alcuni casi consistenti. Il migliore incremento nel segmento delle autovetture è il +34,6% riconducibile a Seat/ Cupra, mentre nel segmento dei truck ha spiccato MAN con un +37,1%.

Il Gruppo ha proseguito con successo anche la propria trasformazione consegnando 771.100 modelli 100% elettrici, con un aumento del 34,7% rispetto all'anno precedente. La quota di Bev sul totale delle consegne è salita all'8,3% dal 6,9% nel 2022.

"Siamo soddisfatti del successo sul mercato dei nostri forti marchi e modelli - ha affermato Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen - È positivo che tutti i brand principali e le Regioni siano in crescita. Stiamo portando avanti con determinazione la trasformazione".

Blume ha sottolineato che "nel 2023 le consegne di veicoli 100% elettrici sono salite del 35%. Grazie ai nuovi e interessanti prodotti saremo ben posizionati anche nell'anno in corso, nonostante le sfide continue".

In particolare In Europa, l'incremento del 19,7% è stato ottenuto immatricolando 3.774.500 veicoli di cui 472.400 100% elettrici in crescita del 34,2% rispetto all'anno precedente.

La quota Bev sul totale è così salita al 12,5% (nel 2022 era all'11,2%) tanto da confermare il Gruppo quale leader del mercato dei modelli elettrici.

In Germania, il mercato domestico, le consegne sono aumentate del 15,1% arrivando a 1.185.100 unità. In Europa centrale e orientale sono stati consegnati 503.500 veicoli, con una crescita del 13,9%.

Anche in Nord America il Gruppo Volkswagen ha incrementato significativamente le consegne del 17,9% con 993.100 veicoli. La quota principale riguarda gli Stati Uniti, dove 713.100 immatricolazioni rappresentano un aumento del 13,0% rispetto all'anno precedente.

Nella Regione i modelli 100% elettrici sono stati un importante driver di crescita, facendo segnare un significativo +60,8% e arrivando a 71.000 immatricolazioni. La quota Bev sul totale delle consegne in Nord America è così salita al 10,0% (2022: 7,0%).

il Gruppo Volkswagen ha consegnato ai clienti del Sud America il 9,4% di auto in più rispetto all'anno precedente, per un totale di 518.200 unità. Un contributo importante è arrivato dal Brasile, dove sono stati immatricolati 398.300 veicoli, cioè il 18,0% in più rispetto al 2022.

A livello di modelli elettrici del Gruppo la classifica delle vendite nel 2023 vede un vetta con 223.100 unità le Volkswagen ID.4 e ID.5 che sono seguite da Volkswagen ID.3 (140.800) e Audi Q4 e-Tron compresa la Sportback (111.700). Alle spalle la Škoda Enyaq iV (81.700); la Audi Q8 e-Tron (49.000); la Cupra Born (45.300); la Porsche Taycan (40.600) e da Volkswagen ID.Buzz (28.600).

Nel 2024, il Gruppo Volkswagen lancerà sul mercato numerosi nuovi modelli, tra cui le auto 100% elettriche Volkswagen ID.7 Tourer, ID.Buzz passo lungo, Cupra Tavascan, Audi Q6 e-Tron e Porsche e-Macan. Hildegard Wortmann, Mmembro dell'extended executive committee del Gruppo Volkswagen con responsabilità per le vendite, ha aggiunto: "L'anno scorso abbiamo registrato una solida performance di vendita, considerata la situazione geopolitica e macroeconomica. Siamo cresciuti più velocemente del mercato totale e abbiamo leggermente ampliato la nostra quota di mercato a livello globale".



