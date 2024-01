Vendite in aumento del 50% per Nissan Italia nel 2023

Nissan Italia ha chiuso un 2023 in cui ha maturato una crescita del 50% a livello di vendite, con oltre 41.000 unità immatricolate. Alla luce di questo risultato, anche la quota di mercato del brand è aumentata, precisamente dello 0,5% rispetto al 2022, ed ha raggiunto il 2,4%. Di grande impatto sul mercato italiano la tecnologia e-Power, considerati i circa 12.000 i modelli venduti nel 2023 (10.600 a clienti privati) che rappresentano il miglior risultato di Nissan in Europa.

Tra i crossover elettrificati spiccano le performance commerciali di Qashqai, con un +75% di vendite rispetto al 2022, che lo hanno reso il secondo C-Suv più venduto in Italia nei 12 mesi del 2023, con oltre 21.000 unità, nonché il più venduto a dicembre, raggiungendo una quota nel segmento pari all’8,3%. La Juke ha visto un aumento delle vendite del 72% nel 2023, per un totale di 11.500 unità, a cui corrisponde una quota di mercato del 4,1% nel segmento; mentre X-Trail, con oltre 3.500 unità vendute, ha ottenuto una quota nel segmento pari al 2,8%.

Segnali di crescita arrivano dalle vendite ai privati, con un +0,4% in confronto al 2022, a cui corrispondono 24.500 veicoli consegnati, che hanno determinato una quota pari al 2,7%: il miglior risultato di Nissan in Italia degli ultimi 4 anni. In aumento anche le vendite relative alle flotte, che, con oltre 14.500 unità, hanno fatto segnare un +95% rispetto al 2022, per una quota del 2,4%, cresciuta di 0,9 punti percentuali dall’anno precedente. Merito delle vendite dei modelli e-Power, che i clienti delle flotte apprezzano per via dei consumi ridotti e per i costi di esercizio contenuti; e delle vendite di veicoli commerciali, che hanno fatto segnare un +81%, in particolare del Townstar, disponibile anche in variante 100% elettrica.

