Record di vendite per il gruppo Bmw nel 2023

Il gruppo Bmw ha chiuso il 2023 con un nuovo record di vendita grazie ad un incremento percentuale del 6.5%, a cui corrisponde un totale di 2.555.341 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce consegnati nel corso dell'anno. Un trend di crescita che ha avuto il suo apice nel quarto trimestre, in cui le vendite del Bmw group, con 718.778 unità, sono cresciute del 10,3% rispetto al 2022. In questo contesto spicca l'aumento delle vendite del 74,4% dei modelli 100% elettrici, che hanno raggiunto le 376.183 unità a livello mondiale. A livello di marchi, Bmw, grazie ad un totale di 2.253.835 veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo, ha fatto registrare una crescita del +7,3% rispetto all'anno precedente; ed i veicoli completamente elettrici del brand, con 330.596 unità consegnate, hanno fatto segnare un aumento delle vendite del 92,2%. Notizie positive anche per il reparto sportivo M, che ha totalizzato 202.530 unità vendute nel 2023, facendo registrare il miglior risultato di sempre negli oltre 50 anni di storia dell'azienda, con un aumento del 14,3% rispetto all'anno precedente. Il brand Mini ha venduto un totale di 295.474 veicoli nel 2023, con un aumento percentuale, rispetto al 2022, dello 0,9%; mentre le vendite dei modelli del marchio completamente elettrici sono cresciute del 3,5% arrivando 45.261 unità.

Rolls-Royce ha vissuto un 2023 di grande successo, consegnando ai clienti 6.032 vetture: il numero più alto mai registrato nella sua storia, a cui è corrisposta una crescita delle vendite nella maggior parte dei 50 mercati in cui opera. Nel settore delle 2 ruote, Bmw Motorrad, grazie a 209.257 moto e scooter consegnati ai clienti durante lo scorso anno, ha fatto segnare un aumento delle vendite del +3,1%, il valore più alto di sempre proprio nell'anno del suo centenario. Analizzando i vari mercati, si scopre che, nel 2023, sono stati consegnati negli USA un totale di 395.741 veicoli Bmw e Mini, per una crescita del 9,4% in confronto al 2022; in Europa, le vendite dei 2 brand hanno totalizzato 942.805 unità lo scorso anno, a cui corrisponde un aumento percentuale del 7,5%; mentre in Cina, il gruppo Bmw ha venduto 824.932 veicoli nel 2023, facendo segnare un +4,2%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA