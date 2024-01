Mercedes chiude il 2023 con 2.491.600 immatricolazioni

A fronte di un aumento dell'1,5% nella vendite complessive di auto e furgoni del Gruppo Mercedes-Benz - arrivate a 2.491.600 nel 2023, di cui 2.043.800 nel settore Cars - la Stella a Tre Punte ha ottenuto lo scorso anno tre importanti risultati.

In primo luogo la crescita dei modelli bev e ibridi che hanno costituito il 19% delle vendite complessive di autovetture.

Ma anche l'ottimo risultato del settore Mercedes-Benz Vans, con immatricolazioni che lo scorso anno sono salite dell'8% arrivando 447.800 unità. All'interno di questo consuntivo del 2023 le vendite di eVans in aumento del 51% a 22.700 unità.

Più di tutto però - anche per l'impatto che avranno sui risultati finanziari quando verranno comunali - spiccano nel 2023 le migliori vendite di sempre per i veicoli di fascia alta, tra cui Mercedes-Maybach (+19%), Classe G (+11%) e Mercedes-AMG (+4%).

"Le vendite nel 2023 dimostrano che i modelli di fascia alta, tra cui Mercedes-Maybach, Classe G e Mercedes-AMG, hanno fornito le loro migliori prestazioni di sempre - ha detto Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG - Le vendite di veicoli elettrici continuano ad aumentare e in particolare la nuova Classe E sta ottenendo un buon riscontro".

Anche i furgoni Mercedes-Benz hanno registrato finora le vendite di maggior successo. Quest'anno manterremo lo slancio dei nostri prodotti soprattutto grazie alla Classe G elettrica, alla Mercedes-Amg GT Coupé e al nostro nuovo eSprinter".

L'aumento delle vendite di Mercedes-Amg (+4%) nel 2023 includeva un aumento del 76% aumento dei veicoli elettrici a batteria ad alte prestazioni. Le vendite della Classe G sono rimaste forti e sono aumentate ancora una volta dell'11% nel 2023 prima dell'introduzione della G elettrica quest'anno.

La Mercedes Classe S rimane il leader indiscusso nel suo segmento, conservando la sua quota di mercato con circa il 50% in tutte le regioni chiave. Le vendite dell'intero anno nel segmento 'core' invece sono scese a 1.096.800 unità (-2%) nel 2023, principalmente a causa dei colli di bottiglia dei fornitori e del passaggio del modello alla nuova Classe E, introdotta in Cina a dicembre.

Disponibilità del le nuove GLC e Classe E sono state limitate in molti mercati a causa della carenza di sistemi a 48 Volt. La Classe C ha visto le vendite aumentare del 10% nel 2023. Le vendite del segmento entry hanno raggiunto le 618.800 unità (+4%) nel 2023, spinte dalla forte domanda di EQA (+57%) ed Eqb (+109%).

Le vendite di autovetture Mercedes-Benz completamente elettriche sono aumentate del 73% durante l'anno, raggiungendo 222.600 unità, pari all'11% delle vendite complessive.



