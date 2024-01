Hyundai Italia incrementa le vendite nel 2023 del 19,1%

Hyundai Italia nel 2023 è cresciuta nelle vendite del 19,1%, percentuale a cui corrispondono un totale di 48.890 unità, che hanno consentito al brand di mantenere la quota di mercato del 3,1%. Mentre, tra i privati la quota è salita al 4,4%, con Hyundai che si è posizionata al settimo posto per volumi di vendita, grazie ad una gamma Suv con proposte full hybrid e plug-in hybrid in grado di interpretare le esigenze attuali di un mercato in transizione energetica. Tra i modelli del marchio spiccano i risultati commerciali della nuova Kona, arrivata nell'estate scorsa, e scelta da oltre due clienti su tre in variante HEV o EV, per una percentuale di vendita del 68%. Anche la Tucson, sul podio tra i Suv medi nel mercato dei privati per il secondo anno consecutivo, ha ben figurato. La nuova i10, al secondo posto tra i modelli d'importazione nel segmento, è la best-seller di Hyundai Italia, ed ha ottenuto una crescita, a livello di vendite, del 27%; mentre la nuova i20, ha maturato un incremento delle vendite del 48% rispetto all'anno precedente.

