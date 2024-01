Elettrificazione e nuovi progetti per il 2024 di Opel

Sulla strada dell'elettrificazione, il 2023 di Opel si è chiuso con segno positivo sia nelle auto che sul fronte dei veicoli commerciali leggeri elettrici, segnando una crescita anno su anno del 47%. Forte la leadership di Opel nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove si posiziona al primo posto - con il 22% di quota di mercato, i risultati sono trainati anche dalla performance di Opel Corsa Electric che si è posizionata prima tra le utilitarie elettriche nell’intero anno (mercato vetture e veicoli commerciali) con una quota del 40% sul segmento, oltre ad essere stata il modello elettrico più venduto sul mercato dei veicoli commerciali.

Considerando tutte le alimentazioni di Opel Corsa, la piccola tedesca da oltre 40 anni apprezzata dai clienti, nel 2023 si conferma bestseller del marchio, in crescita del 29%. “In Opel - ha commentato Federico Scopellitti, direttore del marchio Opel in Italia - contribuiamo in modo concreto alla decarbonizzazione della mobilità in Italia grazie agli ottimi risultati di vendita dei nostri modelli elettrici, vetture e veicoli commerciali. In questo modo teniamo fede al nostro impegno di democratizzare le tecnologie, in particolare la mobilità elettrica, rendendole accessibili al grande pubblico.”

L'elettrificazione di Opel continuerà anche il prossimo anno, quando l'attenzione si concentrerà su tre importanti traguardi. Nel 2024, Opel festeggerà i 125 anni di produzione automobilistica e offrirà almeno un modello elettrico a batteria per ogni modello, tra cui il successore di Opel Crossland e il nuovo Opel Grandland.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA