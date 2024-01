Mercato dell'usato in lieve flessione a dicembre 2023

Numeri in ribasso, seppur in maniera moderata, per il mercato italiano dell'auto usata nel mese di dicembre 2023, il quale però, è doveroso ricordarlo, ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto allo stesso mese del 2022. Nello specifico, come riportato nell'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, il calo mensile è stato dello 0,1%, a cui corrisponde una media giornaliera superiore dell'11%. Quindi, per ogni 100 autovetture nuove, a dicembre ne sono state vendute 193 usate. Per quanto riguarda lo stesso dato, a livello annuale: nel 2023 per ogni 100 vetture immatricolate ne sono state vendute 184 usate. Inoltre, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture, lo scorso anno sono cresciuti del 6,6%.

Tra la clientela delle auto usate, a livello di alimentazioni, le preferenze vanno ancora alle vetture diesel e benzina, ma la crescita dei modelli ibridi a benzina rimane costante, come evidenzia il dato di dicembre, che ha fatto segnare un progresso del 22,6%, a cui corrisponde una quota di mercato del 6,1%. In totale, le auto ibride a benzina nel 2023 hanno maturato una quota del 5%, con una percentuale in crescita del 53,8%. Niente di nuovo a dicembre sul fronte delle compravendite delle bifuel benzina/gpl, che hanno avuto un'incidenza del 7,2%, allontanandosi di poco da trend annuale che è del 7,3%; mentre non decollano gli acquisti di auto usate a metano o elettriche, sempre molto al di sotto della soglia dell'1% sia nelle quote mensili che annuali.

Tra le minivolture, le auto diesel fanno ancora la parte del leone, con un'incidenza del 48,6% a dicembre, in calo rispetto al 2022, e del 51,4% sul totale annuo. Inoltre, si riscontrano segnali positivi per le auto ibride a benzina, che, forti di una quota dell'8,2% nel mese di dicembre, e del 6,8% nell'intero 2023, superano nuovamente le bifuel benzina/gpl, che hanno un'incidenza mensile del 7,4% ed annuale del 7,3%.

Nel mese di dicembre sono scesi i passaggi netti di proprietà dei motocicli, come sottolinea una flessione del 4,2% rispetto all'analogo mese del 2022, mentre il bilancio 2023 dei motocicli di seconda mano si chiude con un calo dello 0,5%.

Per quanto riguarda le radiazioni, a dicembre si è registrata una variazione negativa del 4,2%, con un bilancio negativo anche in merito al dato complessivo del 2023, per via di un calo annuale del 6,4%. Decremento mensile dell'8,6%, a dicembre, anche per le radiazioni di motocicli, che hanno avuto un calo complessivo dello 0,1% nell'intero 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA