4 milioni di Renault Kangoo prodotti a Maubeuge

Renault ha ufficialmente superato il traguardo di quattro milioni di unità di Kangoo prodotte a Maubeuge. Il modello della casa francese è diventato il simbolo dello stabilimento integrato nel Centro ElectriCity, dove è stato raggiunto il record che dimostra il successo di Kangoo attraverso le varie generazioni.





La storia di Kangoo inizia negli anni 1990, quando Renault affida la produzione di questo veicolo allo stabilimento di Maubeuge, con un investimento di oltre 500 milioni di euro per modernizzare gli impianti. Il 1994 è l'anno del primo exploit, con l'installazione di una pressa a trasferimento termico di 5.400 tonnellate di pressione, una delle più grandi in Europa, per lo stampaggio di componenti come il portellone posteriore, il pianale e le fiancate della carrozzeria.

L'ergonomia delle postazioni di lavoro è stata poi migliorata installando, per la prima volta, catene ad altezza variabile.

Sono stati, così, introdotti impianti automatizzati per migliorare la sicurezza e la qualità. Nel 1997 è cominciata la produzione dell'X76 (il nome industriale di Kangoo).

L'evento ha degnato una tappa fondamentale della storia di Renault e dello stabilimento di Maubeuge, perché per la prima volta un veicolo commerciale smette di essere un 'semplice' veicolo commerciale, grazie alla sua modularità e versatilità, oltre al design funzionale. Kangoo si declina in due versioni distinte, Kangoo per i privati e Kangoo Express per i commercianti, gli artigiani e le flotte, con allestimenti su misura.

Nel 2008 Kangoo lascia il posto a Kangoo 2 che punta sul miglior comportamento su strada, sulle tre lunghezze e sull'introduzione di innovazioni (panchetta completamente ripiegabile, portapacchi che si trasforma in un battibaleno in barre da tetto, ecc.) per essere ancora più pratico per i privati e più funzionale nella versione veicolo commerciale.

Nel 2011 Renault ha lanciato la versione elettrica di Kangoo a Maubeuge ed ha avviato una nuova rivoluzione sul mercato automotive. Kangoo Z.E. (dove Z.E. sta per zero emissioni) diventerà il primo veicolo 100% elettrico ad ottenere il prestigioso titolo di International Van Of The Year.

Dopo il restyling di Kangoo 2 nel 2013, nel 2021 comincia la produzione della terza generazione di Kangoo presso lo stabilimento di Maubeuge.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA