Per Ds Automobiles miglior risultato di sempre nel 2023

Ds Automobiles ha chiuso il 2023 con il miglior risultato di sempre in termini di volumi. La casa automobilistica d'oltralpe ha infatti superato le 7.200 immatricolazioni, facendo segnare un aumento di mille unità rispetto all'anno precedente.

Il risultato ha contribuito a fare dell'Italia il secondo mercato per Ds a livello globale, in termini di unità vendute.

Inoltre, la quota di mercato si consolida allo 0,45% nelle passenger cars e fa registrare una performance positiva per Ds 7, il Suv della casa che incrementa le vendite del 40% rispetto al 2022.

Dalla sua nascita nel 2014, Ds Automobiles ha puntato sul savoir-faire francese del lusso nell'industria automobilistica, come dimostra l'attuale gamma composta dai modelli Ds 3, Ds 4, Ds 7 e l'ammiraglia Ds 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-Tense.

Tra le maggiori novità tecnologiche introdotte da Ds nel 2023, anche l'integrazione di ChatGpt nel sofisticato sistema Ds Iris System. Il marchio francese è stato il primo in Europa a integrare il più noto modello di Intelligenza Artificiale Generativa, grazie alla quale l'esperienza di viaggio diventa ancora più fluida.

Per il massimo benessere a bordo, sono stati resi disponibili sull'intera gamma anche alcuni contenuti esclusivi, tra cui il sistema Ds Activr Scan Suspension, che permette alle sospensioni del veicolo di adattarsi alle imperfezioni della strada, oltre al sistema Ds Night Vision che si compone di una serie di sofisticati elementi, tra cui una telecamera a raggi infrarossi.

